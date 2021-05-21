Если грохнет Йеллоустоун

Зарубежная прессаПолитикаЕсли грохнет Йеллоустоун Ученые рассказали, что ждет Американский континент в случае извержения Йеллоустоунского супервулкана.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Григоровничего лет сто можно и потерпеть ради того что америки не станетАндрей ВикторовНадо бы помочь природе. Зачем 100 лет ждать, если можно уже завтра "попросить" вулкан начать извержение. Много то не надо 12-15 килотонн в тротиловом эквиваленте и точность + - 100-150 метров. А главное, потом уже ни кто и ни чего не докажет! Зато сбудутся мечты всего нормального человечества.Андрей ВикторовЛеонид РусиНадо заказать извержение чуть меньшей силы... И мир вздохнёт свободно... Дьявол будет низвергнут!Наталья ДенисенкоА что будет с атомными реакторами на территории США?И чем это грозит миру в случае одновременного их разрушения?Комментировать
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