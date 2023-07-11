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  • Алексей Смирнов
    Слабак. и эта его слабость может дорого нам всем встать. через его "красные линии" уже поставляют кассетные боеприпас...Появилась робкая ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Не верила по нескольким причинам. 1. Во время военных действий менять министра это признать кадровые ошибки, 2. Зачем...А в МО РФ знают?)...
  • Руслан Богомолов
    Автор, как это сборище махновцев то покупается, то перекупается... Неужто непонятно, что вся проблема этих панов атам...Появилась робкая ...

А в МО РФ знают?) Фиг вам , а не Шойгу с Герасимовым!

А в МО РФ знают?) Фиг вам , а не Шойгу с Герасимовым!

Неслось дерьмо по трубам!) ну и утречком   9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей.

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Комментарии
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Н
Нина
Без сопливых разберутся, кто на что годится. Все по делу, все путем.
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3 час.
Борис Леонтьев
С-200 довольно старый комплекс ПВО, предназначенный для уничтожения воздушных целей. Стрельба из него по &quot;земле&quot; напоминает стрельбу палестинцев неуправляемыми самопальными &quot;ракетами&quot; из газовых баллонов по территории Израиля. Видать совсем у хохлов дела плохи.
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2 час.
Людмила Лиханова
Не верила по нескольким причинам. 1. Во время военных действий менять министра это признать кадровые ошибки, 2. Зачем менять когда можно оставить в других функциях , например, в виде говорящих голов или еще что-то. Жизнь покажет.
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6 мин.

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