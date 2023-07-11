А в МО РФ знают?) Фиг вам , а не Шойгу с Герасимовым!

Н Нина Без сопливых разберутся, кто на что годится. Все по делу, все путем.

Борис Леонтьев С-200 довольно старый комплекс ПВО, предназначенный для уничтожения воздушных целей. Стрельба из него по "земле" напоминает стрельбу палестинцев неуправляемыми самопальными "ракетами" из газовых баллонов по территории Израиля. Видать совсем у хохлов дела плохи.