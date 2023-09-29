«Наш любимый дорогой»

Граждане поздравят президента ударным трудом и видеороликами.День рождения Владимира Путина уже давно стал поводом, чтобы показать свою лояльность, а также презентовать свои амбиции по освоению бюджетных денег.
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