Президентский фонд природы пригласил жителей ЯНАО на первый конкурс грантов

Президентский фонд природы поддержит грантами проекты, направленные на сохранение дикой природы. Для Ямала особенно актуальна тематика защиты экологии в Арктике, заявленная в конкурсе, отметил директор АНО «Гранты Ямала» Хизри Алхаматов.
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