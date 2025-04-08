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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Президентский фонд природы пригласил жителей ЯНАО на первый конкурс грантов

Президентский фонд природы пригласил жителей ЯНАО на первый конкурс грантов

Президентский фонд природы поддержит грантами проекты, направленные на сохранение дикой природы. Для Ямала особенно актуальна тематика защиты экологии в Арктике, заявленная в конкурсе, отметил директор АНО «Гранты Ямала» Хизри Алхаматов.

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