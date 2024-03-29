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Игры в разум: какие премьеры сериалов ждут нас в апреле

Игры в разум: какие премьеры сериалов ждут нас в апреле

В апрельском списке — премьеры сериалов на любой вкус: от комедийных отечественных «Казачка» и «Цирка» до мрачного нуара детективного «Шугара», телеверсии компьютерной игры «Фоллаут» и очередной постановки «Талантливого мистера Рипли» — на сей раз в виде многосерийного телезрелища.

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