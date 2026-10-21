Снятие Вашингтоном ограничений на поставки российского дизеля имело положительный эффект. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым