Британский наёмник взят в плен в Курской области

ВБ

Владимир Бурцев

«Это была плохая идея», — сокрушается он. Это отличная идея- придурку ничего умного не пришло в голову. Как убивать русских это хорошо, а посадить его на кол, то это не гуманно. Нас ничего не связывает с наемниками, а им будет хороший урок- вот обрадуются увидев засранца на колу и напротив их посольства.