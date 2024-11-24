22-летний британец отправился воевать на стороне ВСУ после службы в армии Великобритании.В Курской области взят в плен 22-летний британец, воевавший на стороне ВСУ.
Британский наёмник взят в плен в Курской области
Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
«Это была плохая идея», — сокрушается он. Это отличная идея- придурку ничего умного не пришло в голову. Как убивать русских это хорошо, а посадить его на кол, то это не гуманно. Нас ничего не связывает с наемниками, а им будет хороший урок- вот обрадуются увидев засранца на колу и напротив их посольства.
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18 час.
СП
Светлана Позднякова
Владимир,👍👍🤣🤣🤣👏👏
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18 час.
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