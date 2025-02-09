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Украинскую телеведущую уволили с должности уборщицы в Швеции

Украинскую телеведущую уволили с должности уборщицы в Швеции

Ирина Литвин-Комаровская рассказала, что так и не дождалась диагноза от врача 44-летняя экс-ведущая на "Новом канале" и ТРК "Эра" Ирина Литвин-Комаровская, которая эмигрировала с Украины в Швецию и устроилась там уборщицей и заболела депрессией, потеряла эту работу.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Хотела лучшей жизни, она ее получила. Нечего жалеть таких!
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9 час.
vitaly yanushkevich
Эстонцы и Латыши заняли места мойки унитазов, так что останется без работы.
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8 час.
m
mihail
Наверно эта &quot;мадама?!&quot; ни брехать, ни работать не умеет, в отличии от украинских политиков?!
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6 час.
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