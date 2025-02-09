Украинскую телеведущую уволили с должности уборщицы в Швеции

Ирина Литвин-Комаровская рассказала, что так и не дождалась диагноза от врача 44-летняя экс-ведущая на "Новом канале" и ТРК "Эра" Ирина Литвин-Комаровская, которая эмигрировала с Украины в Швецию и устроилась там уборщицей и заболела депрессией, потеряла эту работу.