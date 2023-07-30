Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского по отношению к так называемым покровителям и непонимание собственного подчиненного статуса дошли до точки кипения — Запад вынужден искать ему замену.
Запад ищет замену? В Сербии предрекли Зеленскому скорый уход с поста президента
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Есть определённые товарищи, которые явно пользуются защитой Запада и которые критикуют Зеленского в хвост и в гриву. однако это всё что они могут, а реальные вещи зависят от США. Нет в Киеве и уже не будет оппозиции способной открыть глаза нации и повести за собой. У всех там мозги с плоскостопием! Янукович и его приближённые сидят в России тихо и незаметно, как и освобождённый кум Путина.
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