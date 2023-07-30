Запад ищет замену? В Сербии предрекли Зеленскому скорый уход с поста президента

Геннадий Бережнов

Есть определённые товарищи, которые явно пользуются защитой Запада и которые критикуют Зеленского в хвост и в гриву. однако это всё что они могут, а реальные вещи зависят от США. Нет в Киеве и уже не будет оппозиции способной открыть глаза нации и повести за собой. У всех там мозги с плоскостопием! Янукович и его приближённые сидят в России тихо и незаметно, как и освобождённый кум Путина.