Внимательно слежу за деятельностью Евгения Яновича Сатановского. Грустно наблюдать, как известный востоковед и политолог всеми силами пытается обратить внимание властей на очевидные вещи , но раз за разом лишь констатирует: "Никто из чиновников из тех самых высоких кабинетов нас (экспертов) не читает и слушать не собирается".
"Хватит уже дурью маяться и пытаться вести переговоры". Сатановский о договорняке и российской власти
Комментарии
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ВН
Владимир Несмеев
Алчность наших "доморощенных"барыг-капиталистов зашкаливает, договорняки в угоду набивания кармана любой ценой оттягивают окончания СВО а самое главное гибнут наши военные.Нам второй год вешают лапшу на уши о том что нет сысла уничтожать мосты и жд узлы.по которым нескончаемым потоком идет вооружение запада и сша.А ведь с болшим опозданием но нам придется это сделать,а сколько еще погибнет наших военных.Надежда на то что хунта запросит мира -это иллюзия.Мы встретились с подлым,коварным врагом в лице запада и сша,соблюдение "правил"ведения воины им чуждо,террор на первом месте,убийство мирного населения.
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3 час.
Юна
Коль подвязались вести военные действия, так надо воевать и давить всех врагов. Наших солдат убивают, наши приграничные города бомбят. Наш простой народ убивают и калечат - хороших, работящих, добрых и умных людей. И не понятно, почему главнокомандующий и иже с ним в военном штабе берегут хохляцкие города и др. территории... На весь мир позоримся. Это как прыщик, лучше сразу выдавить, чем он будет болеть и гноиться.
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3 час.
Александр Денисов
Скоро еще какие-нибудь "бусы" так называемые партнеры завезут и кто то там, наверху, снова на них "купится".
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1 час.
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