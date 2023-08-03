"Хватит уже дурью маяться и пытаться вести переговоры". Сатановский о договорняке и российской власти

ВН Владимир Несмеев Алчность наших "доморощенных"барыг-капиталистов зашкаливает, договорняки в угоду набивания кармана любой ценой оттягивают окончания СВО а самое главное гибнут наши военные.Нам второй год вешают лапшу на уши о том что нет сысла уничтожать мосты и жд узлы.по которым нескончаемым потоком идет вооружение запада и сша.А ведь с болшим опозданием но нам придется это сделать,а сколько еще погибнет наших военных.Надежда на то что хунта запросит мира -это иллюзия.Мы встретились с подлым,коварным врагом в лице запада и сша,соблюдение "правил"ведения воины им чуждо,террор на первом месте,убийство мирного населения.

Юна Коль подвязались вести военные действия, так надо воевать и давить всех врагов. Наших солдат убивают, наши приграничные города бомбят. Наш простой народ убивают и калечат - хороших, работящих, добрых и умных людей. И не понятно, почему главнокомандующий и иже с ним в военном штабе берегут хохляцкие города и др. территории... На весь мир позоримся. Это как прыщик, лучше сразу выдавить, чем он будет болеть и гноиться.