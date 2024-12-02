Politico: Евросоюз может ввести санкции против членов партии «Грузинская мечта»

Европейский союз может ввести санкции против членов правящей партии «Грузинская мечта» на фоне антиправительственных протестов в закавказской республике и приостановки процесса ее вступления в сообщество.
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