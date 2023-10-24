Sky News: ХАМАС удерживает в заложниках шесть граждан Великобритании

Заместитель главы министерства финансов Великобритании Виктория Аткинс в эфире телеканала Sky News сообщила, что в настоящий момент в заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся шесть жителей Британии .
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