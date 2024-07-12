Блогер Васильев определил себя зажравшейся свиньей из-за собственного нытья

Российский блогер Стас Васильев, более известный как “Ай, как просто!”, в своем Telegram-канале погрузился в глубокие раздумья по поводу собственной личности и в результате пришел к выводу, что самая настоящая “зажравшаяся свинья, которая выиграла в лотерею”.