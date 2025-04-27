Что происходит с законами? Будущее российского стрелкового спорта

﻿﻿Стрелковое сообщество в последнее время столкнулось с серьезными проблемами, связанными с изменениями правил использования гражданского оружия в спортивных соревнованиях В соответствии с указаниями Росгвардии с середины апреля приостановлены все виды деятельности, связанные с применением оружия, зарегистрированного по охотничьим билетам (РОХА).