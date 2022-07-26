Медвежий угол

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  • саша дмитренко
    ой  как  тебя  извратили,,,,))))Как это глобалист...
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    Эти существа, везде просачиваются и все поганят и извращают и развращают!Как это глобалист...
  • Жанна Татаринова
    Убрать эту-этого из думы, не мужик. не баба. а черти что.Как это глобалист...

Что спасло Россию от войны с Китаем

Что спасло Россию от войны с Китаем

Олег Куваев, автор сериала «Масяня», выпустил серию про нападение Китая на Санкт-Петербург. Выпустил уже давно, но серию сняли с Ютуба за нарушение авторских прав, а вот сейчас снова вернули обратно — видимо, из-за большой пропагандистской важности.

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