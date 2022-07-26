Что спасло Россию от войны с Китаем

Олег Куваев, автор сериала «Масяня», выпустил серию про нападение Китая на Санкт-Петербург. Выпустил уже давно, но серию сняли с Ютуба за нарушение авторских прав, а вот сейчас снова вернули обратно — видимо, из-за большой пропагандистской важности.
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