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Якубко о молодых игроках: «Поражает, что большинство хочет играть в футбол только из-за денег. Агенты наговаривают, футболист думает, что будет звездой»

«Я три года работал с молодыми футболистами U-19, U-20. Был с ними на ЧЕ, ЧМ, и со своего опыта я могу сказать: они очень наивные.

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