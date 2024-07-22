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Охлобыстин заявил, что хочет быть священником в зоне СВО

Охлобыстин заявил, что хочет быть священником в зоне СВО

Известный российский актер и режиссер Иван Охлобыстин отмечает свой 58-й день рождения 22 июля. После окончания режиссерского факультета ВГИКа он приобрел популярность благодаря своим запоминающимся ролям.

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