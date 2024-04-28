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Уничтожен отряд ВСУ, прятавшийся в психдиспансере Харькова, а в Кисловке идет Харьковский прорыв: Карта специальной военной операции на Украине на 28 апреля 2024 года

Уничтожен отряд ВСУ, прятавшийся в психдиспансере Харькова, а в Кисловке идет Харьковский прорыв: Карта специальной военной операции на Украине на 28 апреля 2024 года

Уничтожен отряд ВСУ, прятавшийся в психдиспансере Харькова, а в Кисловке идет Харьковский прорыв: Карта специальной военной операции на Украине на 28 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ ночь с 26 на 27 апреля российские ВС нанесли двойной удар по военным объектам, размещенным ВСУ в психиатрической больнице Харькова.

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