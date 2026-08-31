'You Will Only Have Yourselves To Blame': Trump Warns Anti-Data-Center Crowd Not To 'Kill The Golden Goose' Despite recent polls showing that 70% of Americans oppose building AI data centers in their area (including 60% of Republicans), President Trump on Monday warned that communities that don't embrace them will "end up being backwards and poor.
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