Армия России освободила Ижевку в ДНР, — Минобороны (КАРТА)

Армия России освободила Ижевку в ДНР, сообщает Минобороны. Бойцы группировки войск «Юг» выбили врага из населённого пункта и расширили плацдарм для наступления к Краматорску и Алексеево-Дружковке.
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