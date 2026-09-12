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Slipknot внезапно выпустили новый трек «Arsenal»

Slipknot внезапно выпустили новый трек «Arsenal»

SLIPKNOT представили новый трек «Arsenal». Группа не стала заранее анонсировать релиз, поэтому композиция появилась без традиционной промокампании.

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