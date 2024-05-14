Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Светлана Ефименко
    вообще правда что творится стало у нас?! полный беспредел, получается что хочу , то и ворочу! в думе отказались прини...Такое впечатление...
  • Александр Глущенко
    Мавзолей исторический символ эпохи , которая ушла .. А по сему драпировать его вполне нормально , ибо он теперь не яв..."Белорусы в своём...
  • Алексей Горшков
    Я - не коммунист по убеждениям, но как историк по образованию, понимаю, что драпировка Мавзолея - неправильна чисто с..."Белорусы в своём...

"Белорусы в своём большинстве никогда не бросали ни грязь, ни камни в советское прошлое. Нам дорога история БССР. Без неё не было бы и современной Республики Беларусь." (ц)

"Белорусы в своём большинстве никогда не бросали ни грязь, ни камни в советское прошлое. Нам дорога история БССР. Без неё не было бы и современной Республики Беларусь." (ц)

Читаю, что пишет Беларусь: «Дорогие друзья! Сегодня в Беларуси отмечается День Государственного флага, герба и гимна.

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Комментарии
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Александр Глущенко
к Мавзолею.. Но он никакого отношения не имеет  к Победе ! Не знаю, как долго ещё будет валяться силиконовая кукла на главной площади страны ..
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5 час.
Алексей Горшков
Я - не коммунист по убеждениям, но как историк по образованию, понимаю, что драпировка Мавзолея - неправильна чисто с исторической точки зрения. В конце концов - не к задрапированному же Мавзолею в 1945 году вражеские знамёна бросали! А как всю жизнь в милиции проработавший, я ещё немного стал юристом - понимаю, что это просто НЕКОНСТИТУЦИОННО - я голосовал за поправки в Конституцию РФ, где говорилось о недопустимости фальсификации истории - а драпировка Мавзолея - ПРЯМАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ !!!
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4 час.
Александр Глущенко
Мавзолей исторический символ эпохи , которая ушла .. А по сему драпировать его вполне нормально , ибо он теперь не является вождём --это раз, а второе --  парадов на кладбище не проводят .
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2 час.

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