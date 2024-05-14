"Белорусы в своём большинстве никогда не бросали ни грязь, ни камни в советское прошлое. Нам дорога история БССР. Без неё не было бы и современной Республики Беларусь." (ц)

к Мавзолею.. Но он никакого отношения не имеет к Победе ! Не знаю, как долго ещё будет валяться силиконовая кукла на главной площади страны ..

Алексей Горшков

Я - не коммунист по убеждениям, но как историк по образованию, понимаю, что драпировка Мавзолея - неправильна чисто с исторической точки зрения. В конце концов - не к задрапированному же Мавзолею в 1945 году вражеские знамёна бросали! А как всю жизнь в милиции проработавший, я ещё немного стал юристом - понимаю, что это просто НЕКОНСТИТУЦИОННО - я голосовал за поправки в Конституцию РФ, где говорилось о недопустимости фальсификации истории - а драпировка Мавзолея - ПРЯМАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ !!!