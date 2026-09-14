С тонкорунной хоть шерсти клок

Недавно наш региональный Минфин сообщил, что в рамках Комплексной программы развития овцеводства Министерству сельского хозяйства Забайкальского края из краевого бюджета с начала года направлено 74 миллиона рублей.
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