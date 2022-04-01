Куклы, как из фильма ужасов: коллекционеры Европы покупают работы мастерицы из Приморья

Жительница Уссурийска Ольга Малыхина иногда в свой адрес слышит негативную критику. И все дело не в ее личных качествах или каких-то плохих поступках, порицаемых обществом, а в ее куклах, которых мастерица изготавливает для частных коллекций.
Популярные статьи
- Если в России запретят вывески на иностранных языках: Уссурийск на следующий день
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
Свежие комментарии