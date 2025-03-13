Через год после реконструкции отделение интенсивной терапии больницы Минздрава остается закрытым

В отчете Счетной палаты от 28 февраля 2025 года указано, что отделение интенсивной терапии Клинической больницы Министерства здравоохранения, на реконструкцию которого было потрачено 26 миллионов леев, не функционирует и не принимает пациентов.
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