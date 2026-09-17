МИД Венгрии назвал высылку 10 российских дипломатов «частью стратегии»

Решение Будапешта о высылке десяти российских дипломатов не было импульсивным жестом. Как заявил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей, этот шаг стал результатом «сознательной стратегии», к которой в Венгрии готовились долго и тщательно.