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Политнавигатор

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Французский генерал: «Польша является наконечником копья, древко которого – Украина»

Французский генерал: «Польша является наконечником копья, древко которого – Украина»

То, что Польша становится «важной военной державой», хорошо для Европы и НАТО. Об этом генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр заявил в эфире «Франс Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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