Песков: ВС РФ работает над гуманитарным кризисом в Алешках

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская армия работает над тем, чтобы разрешить гуманитарный кризис в прифронтовых Алешках Херсонской области, куда из-за обстрелов и беспилотных атак со стороны Киева невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты.