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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гранлунд назначен капитаном «Анахайма»

« Анахайм » назначил нападающего Микаэля Гранлунда капитаном команды. Он стал десятым капитаном в истории клуба.

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