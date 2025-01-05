В центре Петербурга демонтируют 43 незаконные рекламные конструкции

В Центральном районе Санкт-Петербурга прошел рейд по выявлению нелегальных торговых. Ранее петербуржцы обращались с жалобами на ряд торговых объектов, что стало основанием для проведения проверок по указанным адресам.
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