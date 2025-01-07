Киев намерен вернуть 20-25 млн находящихся за рубежом украинцев

Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышов.фото: instagram.com/MSWiA_GOV_PL (принадлежит Meta, экстремистской и запрещённой в РФ)Власти Украины планируют вернуть в страну своих граждан, которые покинули страну, всего речь идет о 20-25 млн украинцев.