FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Иванов
    Тётя жены умерла недавно в возрасте сто пять лет, образование три класса.Жить дольше. Врач...
  • Вовладар Даров
    Ну эти то из покое веков спят и видят чтобы русских уничтожить, отребье безмозглое правит там!!!!В Норвегии призва...
  • Eduard
    "Красная рыба" закройте рот!В Норвегии призва...

Никогда такого не было, и вот опять. Panasonic уличили в использовании снимков с Nikon для рекламы камеры Lumix S9

Никогда такого не было, и вот опять. Panasonic уличили в использовании снимков с Nikon для рекламы камеры Lumix S9

Компактная беззеркальная камера Panasonic Lumix S9 была анонсирована на прошлой неделе в Китае, но, как оказалось, компания использовала изображения, снятые камерой Nikon, для демонстрации возможностей новинки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх