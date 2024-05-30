Никогда такого не было, и вот опять. Panasonic уличили в использовании снимков с Nikon для рекламы камеры Lumix S9

Компактная беззеркальная камера Panasonic Lumix S9 была анонсирована на прошлой неделе в Китае, но, как оказалось, компания использовала изображения, снятые камерой Nikon, для демонстрации возможностей новинки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии