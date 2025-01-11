Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров. У них срочно нарисовались какие-то дела — то Голливуд горит, то новые детали оргий у Пи Дидди выяснились, да тут еще Канаду, Панаму, Гренландию пора присоединять.