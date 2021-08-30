"Пульс Планеты"

47 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталик
    Электронные сигареты или вейпы. В них используется жидкость которая под действием нагревательного элемента превращает...Эксперт по биоору...
  • Олег Гильмутдинов
    К сожалению всё может обернуться как обычно лишь благими намерениями. Слабую власть и слабые государства лишь использ...Кабульский синдро...
  • Любовь Коновалова
    Аляску уже просрали америкосам, теперь и Курилы они оттяпают, для Америки не существует никаких правил. Да-а из огня,...Россия сделала хо...

Что на самом деле происходит в Афганистане

Что на самом деле происходит в Афганистане

О происходящем в Афганистане пишут ежедневно. Эта тема стала одной из самых горячих, причем во всех смыслах.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Vladimir Lioubimcev
Вот зачем Шугалей опять поехал в такую же клоаку, что была в Ливии?!! Мало перенес от этих чудовищ?!!... Сидел бы пока дома, отходил после пережитого... Опять его семья там начала переживать... Нервотреп.
Валерий Резвов
С борта самолета, направляющегося в США для встречи с Байденом, Зеленский то-ли сам, то-ли словами помощников, заявил о полной поддержке США в Афганистане...
галина лебедева (Петрова)
Было бы удивительно,если бы он их не поддержал!Ну и времена! Зеленский- президент! Обхохочешься!

Картина дня

наверх