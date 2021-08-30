Что на самом деле происходит в Афганистане

"Пульс Планеты"ПолитикаЧто на самом деле происходит в АфганистанеО происходящем в Афганистане пишут ежедневно. Эта тема стала одной из самых горячих, причем во всех смыслах.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevВот зачем Шугалей опять поехал в такую же клоаку, что была в Ливии?!! Мало перенес от этих чудовищ?!!... Сидел бы пока дома, отходил после пережитого... Опять его семья там начала переживать... Нервотреп.Валерий РезвовС борта самолета, направляющегося в США для встречи с Байденом, Зеленский то-ли сам, то-ли словами помощников, заявил о полной поддержке США в Афганистане...галина лебедева (Петрова)Было бы удивительно,если бы он их не поддержал!Ну и времена! Зеленский- президент! Обхохочешься!Комментировать
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