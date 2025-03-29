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"Наши в Америке становятся примером": Почему жители США завидуют переехавшим из России

"Наши в Америке становятся примером": Почему жители США завидуют переехавшим из России

Туристка побывала в Штатах и поняла, почему жители страны завидуют переехавшим из России: "Наши в Америке становятся примером".

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Комментарии
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n
nyha
Какие они ваши...забудьте про них...Заставте ваших работать дома...
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18 час.
Сергей Дмитриев
Предлагаю посмотреть мою книжечку &quot;Ну, что тебе сказать про СэШэА?&quot; о таких разных американцах.
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17 час.
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