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Тим Бёртон чуть не ушел на пенсию после “Дамбо”, но “Битлджус 2” помог ему “вн...

Тим Бёртон чуть не ушел на пенсию после “Дамбо”, но “Битлджус 2” помог ему “вн...

Тим Бёртон чуть не ушел на пенсию после “Дамбо”, но “Битлджус 2” помог ему “вновь обрести энергию”Студия Disney многое сделала для Тима Бёртона: предложила ему стажировку в анимации, спродюсировала его первый короткометражный фильма “Франкенвини”.

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