В Москве суд оштрафовал Google на ₽3,8 млн за отказ удалить запрещенный контент

В Москве суд оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за нарушение российского законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса.
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