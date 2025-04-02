Госдума готовит законопроект против мошенничества с кешбэком

Необходимо остановить схему накрутки кешбэка, и, возможно, для этого будет разработан специальный законопроект, заявил в беседе с РИА Новости Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.
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