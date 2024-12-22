«Мы не собаки» и другие сюрпризы, ожидающие владельцев-новичков

Благодаря достижениям современной науки мы узнаем о собаках все больше и больше. Процесс накопления знаний идёт последовательно и неизбежно, владельцы домашних животных видят и слышат новое едва ли не каждый день – вне зависимости от того, хотят они этого или нет.
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