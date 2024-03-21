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Владимир Корнилов: Путин готовится взять Одессу, чтобы испортить саммит НАТО? Аналитика уровня «Бог»

Владимир Корнилов: Путин готовится взять Одессу, чтобы испортить саммит НАТО? Аналитика уровня «Бог»

Я тут пошутил по поводу «аналитики» от сегодняшней The Times, обсуждающей худобу Обамы, но наткнулся в этой же газете на иную аналитику «уровня Бог» — и понял, что лучше бы они писали только статьи об Обаме.

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