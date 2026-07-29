Почему в московском метро протекают потолки: взгляд на проблему изнутри

Каждый раз, когда видишь капли воды на мраморном полу новой станции или замечаешь характерные разводы на своде перехода, невольно задаешься вопросом: это что, брак или неизбежность? Мне, как человеку, который внимательно следит за развитием транспортной инфраструктуры, эта тема кажется не просто технической, а глубоко человеческой.
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