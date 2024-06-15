Депутат бундестага Фабер: ВСУ должны иметь право бить оружием Запада по всей РФ

Депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Маркус Фабер заявил, что союзники Украины должны разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по целям на всей территории России.
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