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Несекретные материалы

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«Аракай»: организаторы ожидают до 600 участников первого фестиваля

16 августа в Свердловской области впервые пройдёт спортивный фестиваль «Аракай». Организаторы ожидают около 600 участников, для которых подготовлены четыре спортивные дистанции, семейная программа и фестивальный городок на территории федерального курорта «Аракай».

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