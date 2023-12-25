Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основной проблемой после введения в отношении РФ санкций из-за начала военной операции стали международные платежи и блокировка активов частных лиц.
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