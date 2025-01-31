Правильные даты для окрашивания и стрижки волос: лунный календарь на февраль 2025 года Евгения КомароваСтрижку и окрашивание волос лучше проводить с учетом фаз Луны, и лунный календарь на февраль 2025 год показывает, в какие дни стоит проводить подобные процедуры.