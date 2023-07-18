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Лондон не сможет провести отборочные турниры к Олимпиаде-2024 из-за позиции по россиянам

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривал Лондон в качестве одного из кандидатов на проведение отборочных турниров по брейк-дансу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX.

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