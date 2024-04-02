Импорт газа сократился вдвое к 2023 году, импорт энергоносителей - в три раза

В 2023 году стоимость импорта энергоносителей сократилась примерно на треть (890 миллионов долларов): с 2,75 миллиарда долларов в 2022 году до 1,86 миллиарда долларов в 2023 году, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным банком Молдовы.