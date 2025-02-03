Россиянам назвали факторы, которые могут снизить размер выплачиваемой пенсии

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов подчеркнул важность правильного управления своими пенсионными правами для избежания снижения пенсионных выплат в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии