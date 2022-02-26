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Роналду о возвращении в «МЮ»: «Хотел доказать себе, что способен играть на высоком уровне. Думаю, я оправдал ожидания»

Криштиану Роналду доволен своей игрой после возвращения в «Манчестер Юнайтед». «Переход в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» изменил мою жизнь.

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