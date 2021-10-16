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Санкции против контрабандистов принесли бюджету 47 млрд грн, – Данилов

Санкции против контрабандистов принесли бюджету 47 млрд грн, – Данилов

После того, как в апреле текущего года впервые применили санкции в отношении контрабандистов, поступления на таможне выросли на 47 миллиардов гривен.

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